VIDEO: Caesar Siap Perang di Teaser Trailer War For Planet of the Apes

War for the Planet of the Apes. (Foto: Foxmovies)

LOS ANGELES – Nasib bangsa manusia dan monyet akan dipertaruhkan dalam film seri terbaru War of the Planet of the Apes. Dalam teaser trailer di Instagram, keduanya pun bersiap untuk berperang satu sama lain dengan menyiapkan pasukan.

Dalam teaser trailer yang dirilis akun Instagram film tersebut pada Rabu 29 Maret 2017, terlihat grup manusia yang dipimpin oleh Colonel (Woody Harrelson) mempersiapkan pasukannya untuk melawan bangsa monyet yang dipimpin Caesar (Andy Serkis).

Trailer tomorrow. #WarForThePlanet A post shared by War for the Planet of the Apes (@apesmovies) on Mar 29, 2017 at 6:00am PDT

Tak mau kalah, Caesar pun terlihat mempersiapkan hal serupa kepada sebangsanya. Ia turut menawan manusia dan mencoba berlatih untuk bertempur.

Meski begitu, mereka harus mengalami kesulitan ketika manusia berhasil menangkap mereka, diantaranya bahkan harus dipenjara. Meski demikian, peperangan masih belum tuntas.

War of the Planet of the Apes direncanakan tayang pada 14 Juli 2017 di bioskop Amerika Serikat. Namun, belum ada kepastian kapan film ini akan juga hadir di Indonesia.