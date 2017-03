VIDEO: Menyeramkan, Lima Hal Ini Dipastikan Ada di Film It

LOS ANGELES – Alur cerita film It dipastikan akan sangat mengikuti isi di dalam novel. Beberapa poin utama seperti benda-benda unik hingga jelmaan tokoh utama dalam karya Stephen King itu pun telah ditampilkan dalam trailer perdana, yang dirilis Rabu 29 Maret 2017.

1. Kepala Georgie Terbentur

Meski terlihat trivial, hal ini tertulis dalam novel sebagai pembukaan cerita. Georgie, adik dari Bill, tengah bermain dengan perahu kertasnya. Sementara itu, perahu kertas tersebut akhirnya jatuh ke selokan, di mana George pertama kali bertemu sosok antagonis film, It.

2. Rumah Tua di Jalan Neibolt

Rumah tua ini merupakan tempat para tokoh utama (The Losers’ Club) bertemu It dalam bentuk werewolf alias manusia serigala. Bentuk It yang paling ditakuti Richie ini memang belum tampil, namun rumah yang penting untuk plot dalam novel tersebut dipastikan hadir dalam film.

3. The Leper

The Leper (alias orang berpenyakit lepra) adalah bentuk It yang paling ditakuti oleh salah satu tokoh utama, Eddie. Meski terlihat tidak jelas di dalam trailer, namun tokoh The Leper dipastikan hadir dalam film. Terlebih, di laman iMDb film It juga telah menentukan pemeran tokoh The Leper, yaitu Javier Botet.

4. Darah dari Wastafel



Hal ini adalah bentuk It yang paling ditakuti salah satu tokoh utama yang lain, Beverly. Sebenarnya, Beverly punya dua bentuk It yang paling ditakutinya, namun yang sudah terlihat jelas adalah darah dari wastafel. Bentuk It yang lain adalah suara anak-anak yang tersiksa, sayangnya hal tersebut belum ditunjukkan di trailer.

5. Hantu Georgie

Hantu Georgia adalah bentuk It yang paling ditakuti tokoh utama Bill, kakak Georgie. Di dalam novel, Georgie diceritakan meninggal dunia ketika pertama kali bertemu It. Sementara, trailer tersebut belum diceritakan secara rinci. Namun Bill sempat kaku ketika bertemu Georgie di selokan, dan bertemu It dalam sosok badut.

Sementara itu, ada satu adegan lagi di mana Mike bertemu sebuah pintu dengan tangan-tangan terbakar yang berusaha keluar. Meski begitu, hal tersebut bukan bentuk It bagi Mike, karena Mike paling takut dengan burung pemakan manusia.

Film yang dibintangi oleh Bill Skarsgard yang berperan sebagai It ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan rilis di bioskop mulai 8 September 2017, sedangkan seri kedua telah memulai proses syuting pada 17 Maret lalu, namun belum diketahui kapan akan diputar di bioskop.