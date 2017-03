VIDEO: Trailer Film It, Roh Jahat Sebabkan Kematian Berantai

Film It (Foto: Ist)

LOS ANGELES – Trailer pertama film horor adaptasi dari novel Stephen King, It, menampilkan fase ketika para tokoh masih kecil. Cerita awal It pun telah disebarkan melalui trailer yang dirilis Rabu 29 Maret 2017 tersebut.

Di trailer tersebut, terlihat para tokoh utama, yaitu anggota geng The Losers’ Club (Bill, Eddie, Beverly, Mike, Ben, Richie, dan Stan) yang mulai mengkhawatirkan kejadian kematian berantai yang terjadi di kotanya, Derry, di negara bagian Maine.

Yang lebih dikhawatirkan lagi, laju kematian dan jumlah orang hilang di Derry adalah enam kali lebih besar dibandingkan rata-rata nasional Amerika Serikat.

Kematian tersebut disebabkan oleh sebuah entitas (roh) jahat yang bernama It. It dapat berubah bentuk sesuai dengan hal yang ditakutkan masing-masing orang. Dalam kasus Georgie, adik Bill, It berbentuk seperti seorang badut.

Di trailer juga ditunjukkan bentuk-bentuk yang ditakuti beberapa tokoh (Bill, Eddie, Beverly) beserta usaha mereka mencari tahu keberadaan It, di mana proyektor mereka berhasil dibajak It dan justru menunjukkan wajah badut itu di depan mereka semua. Belakangan, It diketahui tinggal di sistem selokan kota Derry.

Meski begitu, trailer film It belum menunjukkan masa-masa dewasa tiap tokoh di mana pertarungan melawan It masih berlanjut, seperti diceritakan dalam novel. Film yang dibintangi oleh Bill Skarsgard ini pun akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan rilis di bioskop 8 September 2017, sedangkan seri kedua telah memulai proses syuting pada 17 Maret lalu tetapi belum diketahui kapan akan diputar di bioskop.