Kurang Puas, Kim Kardashian dan Kanye West Ingin Tambah Anak

LOS ANGELES - Ingin memiliki anak lagi, pasangan Kanye West dan Kim Kardashian tampak semakin kompak. Meskipun sadar akan bahaya yang mengancam Kim karena kehamilannya yang sebelumnya, pelantun lagu Famous itu akan tetap mendukung keputusan istrinya.

Seorang sumber yang dekat dengan keluarga Kardashian mengatakan bahwa, Kim telah jelas mengatakan sebelumnya bahwa ia tidak akan pernah memiliki anak lagi.

"Dia tidak ingin menjalani kehamilan lagi dan sekaligus karena faktor risiko yang tinggi membuat pilihan ini jelas terdapat dalam pikirannya,” ujarnya dilansir Sindonews.

Namun, sumber mengatakan bahwa Kanye akan senang jika memiliki tiga atau empat anak.

"Dia akan senang memiliki anak-anak lagi. Tetapi pada akhirnya semua keputusan ada pada Kim dan Kanye akan mendukung apa pun yang ia putuskan,” tambah sumber tersebut.

Sementara itu, sumber lainnya mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya bintang reality show Keeping Up with the Kardashians itu mendambakan untuk memiliki bayi lagi.

“Setiap kali hal-hal berjalan baik dengan Kanye, Kim berbicara tentang rencana untuk memiliki bayi lagi,” ungkap sumber.

Dilansir Aceshowbiz, Kim sebelumnya telah mengatakan bahwa kesehatannya akan beresiko jika dia kembali hamil setelah dia menjalani beberapa perawatan IVF. Jadi, akankah North dan Saint West memiliki adik dalam waktu dekat?