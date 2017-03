Masih di Rumah Sakit, Agensi Rahasiakan Penyakit Goo Hye Sun

SEOUL - Publik masih dibuat penasaran dengan penyakit yang diderita Goo Hye Sun. Masih menginap di rumah sakit meski sudah lima hari dirawat, YG Entertainment selaku agensi masih merahasiakan penyakit bintang Blood tersebut.

Hingga kini YG Entertainment tak menyebutkan apa penyakit yang diderita oleh Hye Sun. Mereka hanya mengatakan jika istri Ahn Jae Hyun itu akan tetap menjalani perawatan meski nanti sudah keluar dari rumah sakit.

"(Dia) akan tetap menerima perawatan usai keluar dari rumah sakit setelah memperhatikan kondisinya. Tanggalnya keluar dari rumah sakit masih belum ditentukan," ujar agensi seperti dikutip dari Allkpop, Rabu (29/3/2017).

Sekadar informasi, Hye Sun dilarikan ke rumah sakit pada 24 Maret lalu. Dia dibawa ke rumah sakit setelah terkena anaphylaxis shock, sebuah reaksi serius terhadap alergi dan bisa menyebabkan kematian.

Karena penyakitnya itu, Hye Sun pun terpaksa meninggalkan posisinya di drama Yoo Are Too Much. Perannya di serial baru MBC itu pun digantikan oleh Jang Hee Jin.