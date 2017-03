FOTO: Sambut Anak Pertama, Liam Payne Berterima Kasih kepada Fans

LOS ANGELES – Setelah resmi menjadi sosok Ayah pekan lalu, Liam Payne mengucapkan terima kasih kepada para penggemarnya atas semua dukungan dan doa melalui akun Twitter pribadinya. Menurutnya, ia dan pasangannya yakni Cheryl menjadi orang yang beruntung di dunia.

Dilansir Sindonews, Rabu (29/3/2017), musisi berusia 23 tahun ini dan pacarnya Cheryl menyambut anak mereka ke dunia pekan lalu. Mantan vokalis boyband One Direction itu pun mengucapkan rasa syukur di media sosial.

Thank you to everyone for the love and supportive messages for myself and @CherylOfficial ❤ It really means a lot