Ratna Listy Tak Sabar Ingin Go International

JAKARTA - Popularitas di Tanah Air tampaknya tak membuat Ratna Listy puas. Ia pun memiliki rencana untuk go international dalam waktu dekat.



Salah satu hal yang dilakukan untuk mewujudkan keinginannya tersebut adalah dengan bekerja sama dengan pihak luar negeri. Saat ini perempuan asal Jawa Timur ini tengah menggarap single yang akan dipasarkan di beberapa negara tetangga.



"Sekarang aku lagi bikin single kerja sama dengan musisi dari Singapura. Jadi mudah-mudahan bisa jadi titik balik aku bisa go internasional. Karena nanti laguku ini akan dipasarkan di Singapura, Malaysia, dan Brunei," jelasnya pada Okezone, Selasa 28 Maret 2017.



Ratna Listy bukan orang baru di dunia hiburan Tanah Air. Ia telah menggeluti seni peran sejak 1995 silam.



Meskipun telah merangkap sebagai presenter, artis, dan penyanyi, ia tetap berkreasi dalam bidang di luar profesinya. Wanita 43 tahun tersebut kini tengah gencar mempromosikan buku motivasi yang ditulisnya sendiri sembari melakoni beberapa bisnis atas namanya.



"Aku juga sibuk dengan promosi bukuku. Aku kan nulis buku nih buku motivasi judulnya Seratus Motivasi Ratna Listy. Terus aku juga off air banyak. Mulai main ludruk, undangan nyanyi, di dalam kota maupun luar kota. Jadi aku sibuk juga bisnis. Aku bisnis ada kuliner bikin restoran dan untuk kecantikan," tambah Ratna.