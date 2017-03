Hore, Taeyeon SNSD Akan Rilis Album My Voice Versi Deluxe

SEOUL - Tak butuh waktu lama bagi penggemar untuk bisa kembali mendengar suara indah Taeyeon. Menyusul kesuksesan album solo perdananya, Taeyeon akan merilis versi deluxe album berjudul My Voice tersebut.

Dilansir Allkpop, Rabu (29/3/2017), SM Entertainment selaku agensi mengumumkan kabar baik itu pada Selasa 28 Maret 2017. Album deluxe tersebut total akan berisi 17 lagu baru dan lama milik Taeyeon.

Akan ada tiga lagu baru, salah satunya berjudul Make Me Love You yang menjadi title track. 13 lagu lain akan diambil dari full album My Voice dan satu lagu terakhir adalah 11:11 yang dirilis Taeyeon awal tahun ini.

Album Deluxe My Voice Taeyeon akan beredar di pasaran pada 5 April 2017. Namun, belum ada informasi lebih jauh apakah leader SNSD tersebut akan melakukan promosi di acara-acara musik mingguan seperti sebelumnya atau tidak.