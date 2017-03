Drake Pecahkan Rekor Lil Wayne lewat "More Life"

LOS ANGELES – Drake kembali memecahkan rekor baru dengan album terbarunya, "More Life". Kali ini, mantan kekasih Rihanna itu mematahkan rekor Lil Wayne di Billboard Hot 100.



Solois asal Kanada ini menjadi penyanyi dengan lagu terbanyak di tangga lagu Billboard 100. Setelah "More Life", Drake kini punya 24 lagu yang sedang bertengger di daftar Billboard Hot 100. Total, Drake memiliki 154 lagu yang pernah dan sedang bertengger di Billboard Hot 100.



Angka tersebut adalah yang terbanyak dalam 58 tahun sejarah Hot 100 untuk kategori solois. Rekor sebelumnya dipegang oleh Lil Wayne dengan 135 lagu sejak Oktober 2012.



Secara keseluruhan, Drake berada di peringkat dua, di bawah serial Glee. Serial populer dari Fox ini berada di peringkat teringgi Billboard Hot 100 dengan total 207 lagu. Demikian dilansir Billboard, Selasa 28 Maret 2017.



Secara pribadi, Drake juga mencatatkan rekor baru di kariernya sendiri. Lewat More Life, dia berhasil memasukkan 21 lagu sekaligus dari album tersebut di chart Billboard 100.