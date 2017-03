Mario Teguh Puji Kecantikan Julia Perez

SOLO – Meksipun sakit, namun pesona Julia Perez nyatanya tidak luntur. Hal tersebut disampaikan oleh Mario Teguh dan istrinya yang datang menjenguk.

Meski terbaring lemah melawan penyakit kanker serviks yang menggerogoti tubuhnya, ia tetap eksis di dunia maya. Dari sekian banyak, foto Jupe bersama Mario Teguh yang diunggah Minggu (26/3/2017), cukup menarik perhatian netizen.

Dalam foto itu, Jupe memperlihatkan kebersamaan dirinya dengan Mario dan istrinya, Linna Teguh. Ia tampak tersenyum menerima kunjungan spesial itu.

“God is good @marioteguh @linnateguh,” tulis Jupe pada keterangan foto.

Seolah tak mau ketinggalan, Mario pun ikut mengunggah foto serupa di akun Instagram miliknya, @marioteguh. Melalui foto itu, ia menyampaikan kekaguman istrinya melihat perjuangan Jupe demi mendapat kesembuhan.

“Bersama mbak Jupe dan ibu Linna. Tadi ibu Linna nyeletuk kepada mbak Jupe, ini orang yang sedang sakit tapi paling cantik yang pernah saya lihat. Kami berbesar hati melihat ketabahan dan kekuatan jiwa mbak Jupe dalam melalui ujian ini. Tubuh mbak Jupe mungkin sedang tidak sehat, tapi jiwa mbak Jupe is as beautiful as ever,” tulis Mario pada keterangan foto dilansir Solopos.

Tak lupa, Mario juga melantunkan doa untuk kesembuhan Jupe. Ia berharap kesehatan Jupe bisa segera pulih, agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala.

“Tuhan melihat jiwa, lebih daripada mempertimbangkan keindahan tubuh. Maka jiwa yang ikhlas memelihara kebaikan saat mentabahi ujian, hanya tinggal menunggu jawaban dinamisnya kehidupan yang penuh rahmat ini, amin. Doa dan harapan terbaik kami bagi princess Jupe yang cantik dan baik hatinya,” imbuh Mario.

Sampai Selasa, (28/3/2017), foto yang memperlihatkan keakraban Mario dengan Jupe itu telah disukai lebih dari 36.000 kali dan mendapat lebih dari 600 komentar netizen. Kebanyakan dari mereka ikut mendoakan kesembuhan Jupe. Namun, tak sedikit pula yang memuji kebaikan hati Mario.

“Amin ya Allah, ibuLina dan om Mario sangat baik banget dan mulia, semoga segala doa om Mario dan ibu Lina dikabulkan Allah,” tulis @lyn.tan52.

“Amin semoga mbak Jupe diberikan kesembuhan diangkat semua penyakitnya oleh Allah agar bisa bekerja lagi dan menyantuni mereka yang membutuhkan bantuan, seperti yang sering dilakukan mbak Jupe,” sambung @juraijur.