So Sweet, Selena Gomez dan The Weeknd Makin Lengket

Selena Gomez dan The Weeknd (Foto: Eonline)

JAKARTA - Meski banyak pro dan kontra, nyatanya pasangan Selena Gomez dan The Weeknd semakin hari semakin lengket saja.

Selena Gomez dan The Weeknd terakhir terlihat bersama tiba di Bandara Internasional Guarulhos di Sao Paulo, Brazil, di mana dia akan tampil di Festival Lollapalooza 2017 sebagai bagian dari tur konsernya, Starboy: Legend of the Fall Tour.

Sementara Selena sendiri memiliki dua hari sebelum pergi ke Kolombia untuk menjalani konser di sana. Pasangan yang tengah dilanda cinta ini juga telah berlibur bersama-sama, termasuk pergi ke kampung halamannya di Toronto.

Selena dan The weeknd tidak mengatakan sepatah kata pun tentang hubungan mereka. Namun, keduanya telah membuat kisah cintanya itu resmi di Instagram. Selena memposting video dari The weeknd saat bepergian di Venesia dengan menggunakan perahu.

Sebelumnya, pada 10 Januari, pasangan ini difoto berciuman di luar restoran Los Angeles.

"Pada awalnya, Selena dan Abel ingin menjaga hubungan mereka rahasia. Tapi mereka sudah memutuskan mereka benar-benar tidak peduli jika semua orang tahu tentang mereka," sebut sumber yang melihat peristiwa itu dilansir Sindonews.