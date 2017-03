Nyawanya Bisa Terancam, Kim Kardashian Ngotot Punya Anak Lagi

LOS ANGELES – Sejak melahirkan anak keduanya, Saint West, Kim Kardashian sudah diwanti-wanti untuk tak punya anak lagi karena itu akan membahayakan nyawanya. Namun nyatanya istri Kanye West itu tetap ingin punya keturunan lagi.

Di cuplikan episode terbaru Keeping Up With the Kardashians, Kim mengungkapkan keinginannya untuk menambah anak. Tetapi, niat Kim itu dilarang oleh dokter karena akan mengancam nyawanya.

“Aku ingin anak-anakku punya saudara, tapi dokter-dokter bilang itu tak akan aman untukku. Aku akan mencoba punya satu anak lagi,” kata Kim seperti dilansir People.

Menurut seorang orang dalam, Kim memang selalu ingin punya anak lagi terutama ketika hubungannya dan Kanye sedang dalam keadaan baik. Tapi ketika ingat resiko yang harus dihadapinya saat hamil atau melahirkan, Kim memilih mengurungkan niatnya untuk menambah momongan.

“Kapanpun hubungannya baik dengan Kanye, Kim selalu bicara soal punya anak lagi. Semua orang tahu dia mengalami komplikasi kesehatan yang parah di dua kehamilan pertamanya,” jelas seorang sumber.