Park Hyung Sik-Park Bo Young Berkelahi di Drama Seri

JAKARTA - Apa jadinya bila Park Hyung Sik dan Park Bo Young berkelahi? Tentu hal yang seru akan terjadi.

Namun, perkelahian yang dilakukan Park Hyung Sik-Park Bo Young ini hanya dalam adegan saja, lewat behind the scenes dari adegan pertarungan antara Ahn Min Hyuk (Park Hyung Sik) dan Do Bong Soon (Park Bo Young) untuk episode tujuh dari drama tersebut.

Dilansir Sindonews, dua aktor papan atas Korea ini mencoba belajar cepat dengan melakukan gerakan sulit untuk adegan perkelahian tersebut.

Keduanya berusaha untuk tidak saling menyakiti saat syuting berlangsung, meski ada insiden kecil saat pertarungan itu, seperti saat Park Bo Young melakukan tendangan kepala kearah Park Hyung Sik. Tanpa sengaja menyenggol kepalanya, tetapi kedua kemudian tertawa.

Melakoni adegan perkelahian ini membuat keduanya cukup kelelahan, akan tetapi Park Bo Young dan Park Hyung Sik tetap senang dan menampilkan chemistry sempurna di antara mereka.

Sementara, Park Hyung Sik dapat mengambil bagian dalam OST untuk drama Strong Woman Do Bong Soon dan episode terbaru dari drama JTBC ini membawa rating yang tinggi. Drama itu menjadi drama dengan popularitas yang mengesankan bagi pemirsa di Korea.