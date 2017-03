Trailer Baru Pirates of the Caribbean 5 Jelaskan Alasan Salazar Benci Jack Sparrow

LOS ANGELES – Disney kembali merilis trailer baru untuk Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. Trailer baru film kelima Pirates of the Caribbean itu berisi penjelasan dan alasan kenapa kapten Salazar begitu membenci Jack Sparrow.

Di bagian awal video, terdengar suara kapten Salazar yang mengungkap bagaimana ia bisa begitu membenci Jack Sparrow. Ia juga berjanji akan melakukan balas dendam atas apa yang telah dilakukan Sparrow padanya.

“Perompak telah menjangkiti lautan selama bergenerasi-generasi, jadi aku berjanji akan melenyapkan mereka semua. Jack Sparrow mengutukku. Aku akan membalas dendam padanya,” ujar Kapten Salazar.

Bagian belakang trailer juga memperlihatkan sedikit adegan Carina Smyth dan kecerdasannya. Carina yang percaya pada ilmu pengetahuan menolak mempercayai adanya hantu meskipun kapal yang ditumpanginya dan Jack saat itu dikejar oleh pasukan hantu.

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales dijadwalkan tayang di bioskop mulai 26 Mei 2017 nanti. Film yang masih akan dibintangi Johnny Depp ini akan bercerita tentang kembalinya kapten Salazar yang ingin membunuh semua perompak, termasuk Jack Sparrow.