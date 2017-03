Daya Magis Jumanji Tetap Dipertahankan

LOS ANGELES – Berat rasanya saat harus melakukan reboot terhadap sebuah film yang pernah meraih kesuksesan sebelumnya. Beberapa perubahan yang dilakukan bahkan terkadang malah menjadi alasan publik mengomentari film tersebut.

Begitu halnya dengan film Jumanji, yang akan tayang pada akhir tahun 2017 ini. Film yang dibintangi oleh The Rock, Karen Gillan, Jack Black, dan Kevin Hart ini langsung mendapat cemoohan ketika pertama kali merilis poster.

Jake Kasdan, selaku sutradara, menegaskan bahwa film ciptaannya akan tetap menghormati film Jumanji pertama yang dirilis di tahun 1995. Ia memastikan bahwa daya magis Jumanji akan tetap dipertahankan.

“Jumanji adalah sejenis film yang saya pikir tidak seharusnya diremake habis-habisan. Bagi saya, bagian besar dari kekuatannya adalah keunikan elemen-elemen dari eksekusi aslinya. Saya pikir ada gagasan utama dan mitologi yang misterius, namun kuat, dan perintah yang begitu kuat dari imajinasi,” katanya seperti dilansir Contactmusic, Selasa 28 Maret 2017.

Sebagai penggemar film Jumanji awal, Kasdan pun merasa hasil proses syutingnya selama ini cukup memuaskan. Ada banyak unsur dari Jumanji lama yang dipertahankan namun ada juga beberapa elemen yang ditambahkan.

“Saya adalah penggemar dari film aslinya, dan saya rasa Jumanji ini benar-benar menghormatinya, termasuk beberapa hal baru yang saya suka dari film aslinya namun dibuat dengan gaya yang benar-benar baru,” sambungnya.

Penasaran dengan Jumanji: Welcome to the Jungle? Nantikan kehadirannya pada tanggal 22 Desemeber 2017.