Wow, Charlie Puth dan BTS Saling Memuji

SEOUL — BTS asal Korea Selatan dan juga Charlie Puth tampak saling melempar pujian meski mereka berasal dari tanah yang berbeda.

Dilansir Solopos, hal tersebut terkuak setelah anak asuh Big Hit Entertainment dan pelantun lagu One Call Away itu saling menulis status di akun Twitter pribadi mereka beberapa hari yang lalu.

Awalnya Charlie Puth terlebih dahulu menulis status yang bertuliskan “I really like BTS’s music” atau yang berarti “Aku sangat menyukai musik BTS” di akun Twitter pribadinya, @charlieputh.

Dua jam kemudian BTS juga menuliskan sebuah status yang bertuliskan “We really like Charlie Puth’s music” atau yang berarti “Kami sangat menyukai musik Charlie Puth” di akun Twitter pribadi mereka, @BTS_twt, sebagai balasan untuk Charlie Puth.

Dikutip Koreaboo.com, Senin (27/3/2017), kejadian itu bukan merupakan kali pertama mereka berkomunikasi, sebelumnya di akhir bulan Februari 2017 lalu, Charlie Puth pernah membalas cuitan BTS yang mengunggah lagu We Don’t Talk Anymore yang di cover oleh salah satu personelnya, Jungkook, di awal bulan Januari 2017.

Dalam cuitan balasan itu, pria yang lahir di New Jersey, AS, 2 Desember 1991 itu menunjukkan rasa terima kasih dan kagumnya karena telah menyanyikan lagunya itu dengan menulis “Love this Jungcook.” Setelah kejadian tersebut, akun Charlie Puth mulai mengikuti akun BTS di Twitter.

Melihat kejadian itu, para A.R.M.Y (sebutan untuk fans BTS) merasa gembira dan berharap BTS dan Charlie Puth dapat saling bertemu saat BTS menggelar tur ke AS.