Final Rising Star Indonesia: Fauziyah Unggul Voting dari Trio Wijaya

JAKARTA - Sebagai kontestan yang tampil perdana pada Grand Final Rising Star Indonesia Season 2, Trio Wijaya gagal memperoleh voting memuaskan. Pria asal medan ini rupanya harus puas meraih vote dengan total 60 persen.

Dengan lagu The Second You Sleep milik Saybia, Trio tak berhasil mencuri voting dari dua expert Anang Hermansyah dan Ariel Noah. Keduanya memilih tak menekan tombol yes untuk Trio.

Dalam komentarnya, Anang punya alasan sendiri. Suami dari Ashanty itu mengungkapkan kecewa lantaran Trio gagal total pada penampilan perdananya di malam Grand Final.

"Aku harus mengatakan kamu tak berhasil. Kamu memiliki talent yang luar biasa. Tapi ini memang engga bagus," kata Anang di Studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (27/3/2017).

Berbeda dengan Trio, Fauziyah justru memperoleh vote yang memuaskan. Tak tanggung-tanggung Fauziyah bahkan mendapatkan standing ovation dari expert Rossa. Pelantun tembang Ayat-Ayat Cinta itu mengaku takjub dengan penampilan wanita 20 tahun itu.

"Aku seneng banget. Malam hari ini aku kaget kamu cuma dapet 72 persen. Menurut aku dari awal sampai akhir kamu melakukan dengan sempurna," ungkap Rossa.

Fauziyah sendiri membawakan lagu andalan milik Afgan yang berjudul Bawalah Cintaku. Kendati meraih voting lebih unggul dari Trio, Fauziyah belum pasti melangkah ke babak selanjutnya. Pasalnya masing-masing kontestan masih memiliki satu penampilan lainnya.