Meriahnya Gelaran Pensi Fair GlobalTV

JAKARTA - Gelaran Pensi identik dengan acara anak sekolahan, namun terobosan yang dilakukan Global TV benar-benar menghasilkan sebuah kesuksesan.

Bertempat di Gudang Sarinah Ekosistem Pancoran, Jakarta, Sabtu (18/03), pagelaran Pensi Fair Global TV sukses terlaksana.

Kegiatan diawali dengan berkeliling melakukan Pre-Event ke beberapa sekolah di Jakarta untuk mengajak para remaja menyalurkan bakat mereka melalui kegiatan positif dan bermanfaat. Sekolah yang dikunjungi, seperti SMA 74, SMA 33, SMA 7 PENABUR, dan SMA 68.

Kegiatan dalam pre-event ini, seperti dalam keterangan resmi yang diterima Sindonews, mulai workshop, coaching clinic, basket ball, dance competition, band auditions, dan artist performances.

Dilansir Sindonews, puncak dari Pensi Fair dibuka dengan kegiatan menyehatkan yaitu Zumba bersama artis performance dari Govinda. Games-games seru juga diselingi dalam kegiatan ini.

Sementara, di area event juga dimeriahkan dengan aktivitas seru, seperti donor darah, bazaar, food festival yang menyajikan jajanan seru dan kekinian, 3 on 3 Basket Ball Competions untuk mereka yang ingin menguji kemampuan basketnya, dan masih banyak lagi.

Beragam kegiatan yang menarik inilah yang membuat penonton memadati venue acara, terlebih saat Dance Competition dan Band Performances dimulai. Performance dari para bintang tamu, seperti EVONY, HIVI, VIERRATALE, END OF JOURNEY, ROCKET ROCKERS, ROSEMARY, THE S.I.G.I.T dan SUPERMAN IS DEAD menjadi perhatian.

Penonton dipuaskan dengan lagu-lagu favorit yang sudah tidak asing dikalangan anak muda. Disela-sela itu MC memberikan games-games seru dengan hadiah menarik untuk para pengunjung.

Penampilan band indie asal Bandung ROCKET ROCKERS juga mewarnai malam Pensi Fair Jakarta. Band yang berhasil menjadi satu-satunya band Indonesia yang masuk ke dalam film dokumenter punk se-dunia “PUNK’S NOT DEAD THE MOVIE: A Revolution 30 Years In the Making” ini menghentak panggung Pensi Fair Jakarta dengan musik-musik khas mereka.

Penampilan THE S.I.G.I.T dan ROSEMARY juga mendapat sambutan penonton yang hanyut dalam acara hingga malam hari. Tak ketinggalan Superman Is Dead. Superman Is Dead (SID) yang telah menjelma menjadi salah satu band papan atas di Tanah Air.

SID menyanyikan judul-judul favorit band mereka seperti Sunset di Tanah Anarki, Jadilah Legenda, dan Lady Rose.

Pensi Fair berlangsung sangat meriah hingga akhir acara walaupun venua acara hampir sangat padat dengan pengunjung, namun hingga malam hari penonton yang datang masih berharap dapat masuk ke lokasi acara. Ke depan Pensi Fair GlobalTV dapat terus memberikan kegatan positif khususnya untuk anak muda.