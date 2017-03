Yuk Intip Daftar Lagu di Grand Final Rising Star Indonesia 2

JAKARTA - Malam ini akan menjadi sejarah bagi ajang Rising Star Indonesia season 2. Setelah melewati babak demi babak, malam ini empat kontestan terbaik akan unjuk gigi memperebutkan gelar juara di babak Grand Final.

Malam ini, mereka akan menyanyikan banyak lagu untuk bisa lolos menjadi juara. Masing-masing Grand Finalist telah mempersiapkan sekitar lima lagu untuk mereka tampilkan di babak ini.

"Kita juga harus menghapal banyak lagu, soalnya kitadapat lima lagu di babak Grand Final Rising Star Indonesia Season 2. Jadi kita tidak ingin tampil mengecewakan," ujar salah satu Grand Finalist ajang ini, Trio Wijaya, kepada Sindonews.

Lantas apa saja lagu yang akan dibawakan para Grand Finalist Rising Star Indonesia Season 2? Berikut daftarnya!

A. Penampilan Solo

1. Trio Wijaya — The Second You Sleep (Saybia)

2. Andmesh Kamaleng — Aku Cuma Punya Hati (Mytha)

3. Zerosix Park — Runway Baby (Bruno Mars)

4. Fauziayah Khalida — Bawalah Cintaku (Afgan)

B. Duet

1. Andmesh & Trio Wijaya — Khayalan Tingkat Tinggi (Noah)

2. Andmesh & Fauziyah — Buktikan (Nindy)

3. Trio Wijaya & Fauziyah Khalida — Terlanjur Cinta (Rossa feat Pasha Ungu)

4. Zerosix Park & All Contestants — Khayalan Tingkat Tinggi (Noah)

C. Dua Besar

1. Andmesh Kamaleng — Making Love Out Of Nothing At All (Air Supply)

2. Trio Wijaya — Pompeii (Bastilee)

3. Fauziyah Khalida — Fight Song (Rachel Platten)

4. Zerosix Park — Live And Let Die (Guns N' Roses)

Grand Final Rising Star Indonesia 2 disiarkan langsung oleh RCTI malam ini, Senin (27/3/2017) dari Studio 14 MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta, mulai pukul 21.00 WIB. Para pemirsa yang ingin agar jagoannya menjadi juara ajang ini bisa memberikan suara lewat aplikasi Rising Star Indonesia 2.