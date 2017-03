Punya Senjata Andalan, Trio Wijaya Siap Taklukkan Panggung Rising Star Indonesia

JAKARTA – Setelah melewati berbagai rintangan dan babak penuh ujian, akhirnya Trio Wijaya berhasil masuk ke babak grand final Rising Star Indonesia Seasons 2. Kontestan berambut gondrong ini mengaku siap menghadapi pertarungan akhir yang akan digelar pada Senin (27/3/2017).

Trio pun mengaku sudah memiliki senjata andalan untuk memenangkan ajang bergengsi ini. Dia akan menyanyikan beberapa lagu dengan hati.

"Persiapan pastinya latihan yang banyak. Latihan pahami lagu, masukin lagu ke hati dan itu andalan aku biar pesannya sampai ke penonton," kata Trio Wijaya seperti dikutip Sindonews di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pria asal Medan itu optimistis strateginya ini mampu membuatnya kembali meraih vote tinggi dan memenangkan ajang bergengsi ini.

"Ya saya yakin (menang). Saya juga menjaga kesehatan biar prima dan memberikan yang terbaik nanti," sebutnya.

Pada penampilannya malam ini, Trio masih akan membawakan lagu dengan nuansa balada. Salah satunya adalah The Second You Sleep milik Saybia.

"Trio bakal tampilian spesial. Trio akan berubah seketika. Beda dari Trio Wijaya di lagu Second You Sleep dari Saybia," ujar Trio.

Trio mengaku tidak menyangka bisa masuk grand final Rising Star Indonesia 2. Dia pun tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini dan ingin menunjukkan penampilannya yang lebih baik .

"Enggak nyangka sih. Soalnya memang kemarin bagus-bagus semua. Jadinya, aku ingin menampilkan yang lebih berbeda," katanya.

Trio berjanji tidak akan mengecewakan para penggemar dan pendukungnya dalam penampilannya malam ini. Dia bahkan optimis bisa meraih juara Rising Star Indonesia Season 2.

"Di sini enggak boleh pesimistis, harus optimistis. Di sini bukan tepat pesimistis. Harus optimistis bisa juara," katanya.

Grand Final Rising Star Indonesia 2 disiarkan langsung oleh RCTI malam ini, Senin (27/3/2017) dari Studio 14 MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta, mulai pukul 21.00 WIB. Para pemirsa yang ingin agar jagoannya menjadi juara ajang ini bisa memberikan suara lewat aplikasi Rising Star Indonesia 2.