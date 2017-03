Jadi Diri Sendiri, Andmesh Kamaleng Akan Guncang Panggung Rising Star Indonesia

JAKARTA – Kerap tampil memukau di ajang Rising Star Indonesia, membuat Andmesh Kamaleng berhasil masuk ke babak grand final yang akan diadakan pada Senin (27/3/2017). Ia pun mengaku siap mengguncang panggung dengan tampil menjadi diri sendiri.

Andmesh memang disebut-sebut sebagai penerus mendiang Mieke Mohede. Selain karena suara, kontestan asal Kupang ini juga dinilai memilik tubuh tambun yang sama seperti pelantun Sahabat Jadi Cinta itu. Namun di grand final, Andmesh tetap akan menjadi dirinya sendiri.

"Saya akan jadi diri sendiri. Semoga bisa tampil baik di panggung," imbuh Andmesh seperti dikutip dari Sindonews di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pada penampilannya kali ini, Andmesh akan mempersiapkan sekitar lima lagu. Dari beberapa lagu yang dibawakannya itu, kontestan berusia 19 tahun ini pun mengaku siap bawakan lagu Making Love Out of Nothing At All milik Air Supply yang mengharuskannya kerja keras dalam berlatih.

"Saya akan membawakan lagu salah satunya Making Love. Itu susah sekali. Nadanya tinggi sekali. Saya berlatih nada tinggi supaya sampai," tutur dia.

Meski mengaku sulit, namun Andmesh berjanji akan memberikan penampilan terbaiknya. Dia pun sadar, untuk menjadi pemenang diperlukan kerja keras yang lebih. "Ada lagu yang slow dan medium. Jadi saya juga hafalkan lirik. Buat saya menghafal lirik yang paling berat. Tapi saya tetap berusaha untuk menampilkan yang terbaik," kata dia.

Andmesh juga bertekad untuk tampil tanpa beban di babak Grand Final ini. Standing applause yang dia dapatkan pada pekan lalu memicu semangatnya untuk lebih baik di babak ini.

Pria berusia 19 tahun ini pun optimistis bisa menjadi juara rising Star Indonesia 2. Apalagi, Andmesh mendapatkan dukungan lebih dari keluarganya.

"Keluarga datang semua yah. Jadi ini akan membuat saya lebih semangat soalnya dukungan keluarga lebih bersemangat," katanya.

Grand Final Rising Star Indonesia 2 disiarkan langsung oleh RCTI malam ini, Senin (27/3/2017) dari Studio 14 MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta, mulai pukul 21.00 WIB. Para pemirsa yang ingin agar jagoannya menjadi juara ajang ini bisa memberikan suara lewat aplikasi Rising Star Indonesia 2.