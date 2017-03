Live Dahsyat: La La Yeyeye, Dahsyat Punya Rumah Baru

JAKARTA - Hastag Dahsyat hari ini, Senin (27/3/2017) adalah #RumahBaruDahsyat. Hal tersebut sekaligus membuat Raffi Ahmad, Denny Cagur, Ayu Dewi, Dede Sunandar, dan Felicya Angelista terkejut.

Para host awalnya bingung karena diwajibkan melepas sepatu sebelum masuk studio Dahsyat. Setelah berada di ruangan, para pembawa acara yang kece tersebut lantas tahu bahwa mereka mendapatkan studio baru untuk menghibur para penonton.

"Ya ampun masak harus lepas sepatu sih," ujar Felicya Angelista kesal.

"Yeyeyeeyeyyeye," kata penonton ketika para host masuk ke dalam ruangan.

"Rumah baru Dahsyat, Rumah baru Dahsyat. Yes yes yes," kata Felicya Angelista berbahagia.

Tak kalah dengannya, Raffi Ahmad pun turut terpukau dengan studio baru yang memiliki penampilan lebih menarik. Ia pun tak enggan menebar senyum kepada semua sahabat Dahsyat yang telah hadir.

"Wah keren banget ini," ungkap Raffi Ahmad.

Selain mengungkapkan rasa terkejut, Denny Cagur meminta untuk melakukan pemotongan pita sebelum memasuki segmen berikutnya. Ia pun memintanya kepada Excutive Produser Dahsyat, Jahja I Rianto yang akrab disapa Opa.

"Opa biar afdhol kita akan lepas pita dulu sebagai tanda resminya rumah baru Dahsyat," kata Denny Cagur.

Opa lantas memotong pita berwarna merah muda tersebut yang disambut dengan musik yang dibawakan oleh DJ Una. Wajah bahagia tak hanya terpancar dari para host tapi juga penonton yang memenuhi studio hari ini.