FOTO: Selfie Bareng, El Barrack Kena Kritik Netizen

JAKARTA - Dalam suatu kesempatan Jessica Iskandar atau Jedar nampak berselfie bersama anak semata wayangnya El Barack. Namun netizen tampaknya malah mengkritik anaknya El Barack. Para netizen malah berkomentar perihal hidung El Barack yang tidak mancung.

Jedar tampak menggendong El Barack sambil berselfie bersamanya. Jedar terlihat cantik, begitu juga dengan El yang terlihat menggemaskan. Dengan rambut ciri khas bulenya, El tampak tampan.

Netizen yang melihat foto tersebut, langsung mengkritik El. Netizen berkomentar bahwa El adalah seorang anak bule, tetapi hidungnya tidak begitu mancung, tulis dari salah satu netizen.

"Anak bule kok idung el gak mancung ....Aneh," tulis @gadis_desa1994.

"Bulepotaan hihihi Idungnya ke lelep," tulis @ayunia50.

A post shared by Jessica Iskandar (@inijedar) on Mar 27, 2017 at 2:48am PDT

Kendati demikian, ada juga para netizen yang memuji ketampanan El Barack, anak Jedar. Mereka yang berkomentar postif, berharap agar Jedar dan anaknya El Barack diberi kesehatan.

"Gemesh liat el , sehat terus el dan momy @inijedar," tulis @vendysoekarta.

"kak Jedar cantik bgt and ankny lucu bgt. bahagia selalu dan sehat selalu ya kalian. GBU & FAMILY 😊 @inijedar," tulis @julisanatalia

Si pelantun Surat Cinta juga, saat itu sedang terlihat bahagia, yang dicerminkan lewat captionnya pada instagram pribadinya @inijedar. Jedar pun mengungkapkan kami hyanya berdua sambil memberikan emotikon cinta.

"Just a two of us ❀️ @inijedar x @alexanderbarackel," tulis Jessica Iskandar.