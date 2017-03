Nagita Slavina Kena Kritik Berpose dengan Maia

JAKARTA - Kecantikan Nagita Slavina sudah tak diragukan lagi. Namun, istri Raffi Ahmad tersebut justru jadi sasaran kritik para netizen.

Dalam foto yang diunggah Maia Estianty di akun Instagramnya @maiaestiantyreal, Nagita terlihat duduk berdampingan dengan Sarwendah dan mantan suami Ahmad Dhani itu. Ketiganya berpose bersama di sofa.

"#mommykece Young generation and old generation @sarwendah29 @raffinagita1717 and ME #maiaestianty #diarymaia #nettv #initalkshow Photo by : @theomonkey," tulis Maia dalam keterangan foto yang diunggahnya dilansir Sindonews.

Melihat foto tersebut, netizen menilai bentuk tubuh ibu dari Rafathar Malik Ahmad ini kurang ideal. Di foto itu, Nagita masih terlihat gemuk setelah melahirkan Rafathar. Sementara Maia dan Sarwendah dinilai lebih ramping.

"Gendutt yang pojok @raffinagita1717," tulis akun @hennypurwaka.

"Mba gigi badannya makin melarrrr. Coba agak kurusin pasti lbih cntik," tulis akun @novywrdn_.

"Gemuk sekali istri nya raffi..," tulis @suryani19970711.

Kendati demikian, tak sedikit pula yang memuji kecantikan wanita berusia 29 tahun itu. Sejumlah netizen mengatakan Nagita tampil apa adanya dan tetap cantik.

"Cantik banget tiga2nya, akupun gemuk dan itu membanggakan semua," tulis @dytparamita.

"tiga2 nya cantik,humble,apa adanya," tulis @herni_hertiana.

"gemuk tandanya bahagia dan suami gk maksa diet2 segala, lg gemuk kan gak dosa, yg dosa yg suka ngerebut laki orang," tulis @nylam_arryhani.