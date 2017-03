FOTO: Duh, Lagi-Lagi Nikita Umbar Foto Seksi

JAKARTA - Artis cantik Nikita Mirzani kembali mengumbar foto seksinya. Fotonya tersebut, diposting melalui akun instagram pribadinya @nikitamirzanimawardi_17 beberapa hari lalu. Tampak Niki sapaan akrab Nikita Mirzani tak malu-malu dalam berpose.

Dalam foto tersebut Niki tampak sedang berada dalam ranjang tempat tidur. Ia pun memperlihatkan punggung seksinya yang dibalut oleh tatto. Tak malu-malu, Niki pun berpose seperti orang yang sedang bermimpi.

"Build your own dreams before someone else hire you to build theirs.@nikitamirzanimawardi_17 #nikitamirzani #mom," tulis Nikita Mirzani.

Melihat hal tersebut membuat para netizen langsung bereaksi dengan postingannya itu. Nampak netizen mengkritik perihal foto setengah telanjangnya tersebut.

A post shared by Nikita Mirzani (@nikitamirzanimawardi_17) on Mar 24, 2017 at 8:41am PDT

"Hidupmu penuh dg derama demi sesuap nasi," tulis @latiefichal.

"ini foto kek gini maksudnya apaan yah?? pamerin tatto nyaa..," tulis @mamaa.emil.

Kendati demikian, ada saja netizen yang berkomentar positif perihal fotonyab tersebut. Netizen mengomentari perihal tatto Niki yang dianggap mereka bagus.

"Kereeeen mantap aku jd naksir xi.xi.," tulis @yooses.soegion.

"Keren tatto nya ka @nikitamirzanimawardi_17," tulis @jasminesyafazahi.