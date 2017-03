Ciee, BTS dan Charlie Puth Saling Lempar Pujian

SEOUL – Musik menyatukan semuanya. Mungkin kata-kata itulah yang cocok mengilustrasikan hubungan boyband Bangtan Boys (BTS) dan solois Amerika, Charlie Puth yang belakangan saling memuji satu sama lain.

Charlie Puth memberi pujian lebih dulu. Pelantun See You Again itu mengaku sangat menyukai lagu dan musik dari BTS meski mereka belum pernah saling bertemu.

“Aku benar-benar menyukai musik-musik BTS,” tulis Charlie singkat.

Pengakuan penyanyi kelahiran 1991 silam itu dibalas BTS yang menjawab, “Kami sangat menyukai musik Charlie Puth.”

Pujian Charlie dan BTS pada satu sama lain itu membuat fans berharap musisi beda benua itu bisa berkolaborasi suatu saat nanti. Apalagi salah satu member BTS, Jungkook diketahui pernah dengan sempurna meng-cover salah satu lagu Charlie.

“Aku tak tahu tentangmu, tapi aku suka interaksi legendaris ini. Aku harap kau lebih sering berinteraksi dengan BTS. Mereka membuat musik bagus,” tulis @girlsgenratlon.