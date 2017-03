FOTO: Eun Ji 'A Pink' Tenangkan Fans soal Cedera Punggungnya

그대들지금 걱정하구있으려나.. 걱정시켜서미안해요 ㅎㅎ 나 많은분들의 돌봄 속에 잘쉬구있으니까 넘 걱정하지말아요 얼른나을거양😢 고마워요🙏🏻

