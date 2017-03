Raffi Ahmad Dukung Semua Program Kerja Anies-Sandi

JAKARTA - Raffi Ahmad menjadi salah satu deretan selebriti yang siap mendukung pasangan Cagub dan Cawagub Anies Baswesan dan Sandiaga Uno untuk maju menjadi pemimpin DKI Jakarta.

Bagi suami Nagita Slavina ini, dirinya pun siap mendukung apapun program kerja yang sudah direncanakan oleh pasangan calon tersebut.

Raffi siap mendukung beberapa program kerja Anies-Sandi, Tunjangan Hari Tua, Jakarta Creative Hub dan tentunya One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship (OKE OCE).

"Wah kalo programnya mah tanya mereka saja. Kalau kita kan tim hore saja, tim sukses. Ya kalau kita sih dukung yang terbaik," ucap Raffi saat ditemui di Gedung RCTI, Jakarta Barat, Senin (27/3/2017).

Salah satu presenter Dahsyat ini pun mengemukakan kalau setiap program kerja yang akan diusung Anies-Sandi pasti sudah menjadi yang terbaik, karena pasangan tersebut pasti sudah memikirkan secara matang mengenai program-programnya.

"Ya semuanya bagus lah. Kalau semua program itu pasti sudah dipikirkan matang sama mereka," tutupnya.