Rhoma Irama Bersyukur Anaknya Masih Selamat saat Ditangkap Akibat Narkoba

JAKARTA - Ridho Rhoma telah ditangkap oleh Satreskoba Polres Metro Jakarta Barat pada Jumat, 24 Maret 2017 karena mengonsumsi narkoba jenis sabu. Kendati demikian, Rhoma Irama sebagai ayah tetap bersyukur karena sang anak masih selamat.

Meski kecewa, Rhoma Irama tak ingin sang anak merasa bersalah. Menurutnya Ridho Rhoma adalah korban karena maraknya peredaran obat-obat terlarang yang membahayakan nyawa manusia tersebut.

"Karena kamu (Ridho) ini korban. Saya juga masih bersyukur bahwa Ridho tertangkap (polisi) dalam kondisi dini ya. Sementara banyak sekali korban-korban jiwa yang meninggal dunia. Menurut data BNN, per hari 50 orang meninggal karena over dosis," kata Rhoma Irama dalam tayangan Go Spot, Senin (27/3/2017).

Rhoma Irama akan berupaya menyelamatkan sang anak dari narkoba dengan jalan profesional sesuai prosedur yang berlaku. Setelah mengetahui sang anak ditangkap, Raja Dangdut asal Tasikmalaya ini lantas memastikan kepada pihak BNN dan kepolisian bahwa sang putra tidak lebih dari seorang pemakai dan layak untuk direhabilitasi.

"Tapi semalam sudah saya tengok Ridho. Saya ngomong sama Ridho, ya itu saya katakan bahwa pertama papah akan minta kepada BNN, kepada kepolisian untuk memperlakukan umum secara profesional, secara prosedural bahwa Ridho adalah bukan agen, bukan pengedar. Jadi kalau dia harus direhabilitasi saya setuju," imbuh Rhoma Irama.

Tertangkapnya Ridho Rhoma langsung membuat publik geger. Tak hanya Rhoma Irama, beberapa saudara pemilik album Menunggu ini juga lantas bertandang ke Polres Metro, Jakarta Barat, untuk menjenguk di tahanan.