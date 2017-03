Chris Evans Masih Pertimbangkan Tanggalkan Kostum Captain America

LOS ANGELES - Belakangan ini penggemar superhero dikejutkan dengan kabar Chris Evans akan pensiun dari Captain America setelah kontraknya habis di dua film Marvel, Avengers: Infinity War dan Avengers 4. Namun demikian, fans masih bisa bernafas ketika Chris Evans masih mempertimbangkannya untuk melanjutkan menjadi Captain Amerika.

Dilansir Sindonews, tokoh Captain America di Marvel Cinematic Universe sudah melekat pada diri Chris dalam waktu lima tahun terakhir. Dia kali pertama muncul sebagai tokoh superhero ini dalam film Captain America: The First Avenger pada 2011 dan disusul sejumlah serial lainnya seperti Avengers: Age of Ultron. Captain America: Civil War yang dirilis tahun lalu adalah film terakhir yang dibintangi Chris sebagai Captain America.

Chris kini bersiap untuk membintangi dua film yang sudah masuk kontrak yang dia tandaangani. Beberapa waktu lalu, dia terlihat mengungkapkan keinginannya untuk pensiun sebagai Steve Rogers.

Tapi, sekarang, Chris punya pertimbangan lain. Bercermin pada masanya berkostum Captain America, dia mengira apakah akan baik-baik saja jika dia meninggalkan serial ini.

Marvel tampaknya sudah yakin dengan memilih Chris sebagai Steve Rogers dengan baiknya feedback yang mereka terima selama ini. Negosiasi pun diperkirakan akan dilakukan agar Chris kembali membarui kontraknya untuk tetap memerankan Captain Amerika di masa depan.

“Satu-satunya alasan ini (masanya sebagai Captain America) akan berakhir adalah karena kontrak saya sudah habis. Setelah Avengers 4, kontrak saya selesai. Saya suka karakter ini. Ini seperti masa SMA. Kalian jelas selalu ingin duduk di kelas 3 dan kemudian, tiba-tiba, kalian kelas 3 dan kalian bilang, ‘Saya tidak tahu apakah saya sudah siap untuk pergi’. Ini adalah pemikiran yang keras untuk tidak memerankan orang itu,” ungkap Chris seperti dilaporkan Inquisitr.

Komentar ini tentu akan disambut baik oleh para fans terbesar Chris. Tapi, sebagian besar orang tetap mengira sudah saatnya Chris menyerahkan obor ke orang lain dengan karakter Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) dan Bucky Barnes (Sebastian Stan) menjadi favoritnya. Dua orang ini pernah memakai tameng Captain America di buku komik Marvel.

Chris akan kembali sebagai Captain America di Avengers: Infinity War yang akan tayang di Amerika Serikat pada 4 Mei 2018. Dalam cuplikan set pertama, bos Marvel Kevin Feige telah mengonfirmasi bahwa Avengers akan bergabung dengan tim Guardians of the Galaxy dan Spider-Man dalam film itu. Sudah disebutkan pula bahwa Avengers tidak akan bersiap menghadapi Thanos setelah peristiwa Captain America: Civil War.

Film Avengers: Infinity War dan Avengers 4 yang belum diberi judul disutradarai Joe dan Anthony Russo yang sebelumnya menukangi Captain America: The Winter Soldier dan Captain America: Civil War. Avenger: Infinity War dan Avengers 4 syuting secara berurutan di Atlanta.