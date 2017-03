VIDEO: Trailer Internasional Justice League Tunjukkan Kerja Sama Batman cs

LOS ANGELES – Warner Bros terus memanjakan fans dengan merilis trailer baru Justice League. Setelah mengeluarkan versi Amerika, Warner Bros langsung melepas trailer internasional yang sedikit berbeda dari yang pertama.

Jika trailer domestik dibuka dengan adegan Bruce Wayne di gunung salju, tidak demikian dengan trailer internasional. Kali ini penonton dapat melihat kerja sama tim Batman dan superhero lain melawan musuh mereka.

Trailer internasional dibuka dengan lima superhero, yakni Batman, Wonder Woman, Cyborg, The Flash, dan Aquaman berdiri bersebelahan di tempat yang terlihat seperti Flying Fox. The Flash menjadi yang pertama melangkah diantara kelima superhero itu.

Setelah itu, semua adegan di trailer tersebut sama dengan di versi domestik yang dirilis lebih dulu. Penonton juga bisa melihat bagaimana Commissioner Gordon dan Aquaman menaiki batmobile bersama Batman.

Sementara itu, Justice League dijadwalkan tayang di bioskop November 2017 ini. Film superhero DC ini didukung oleh Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, dan masih banyak lagi.