Ganti Judul, Mars Met Venus Rilis Teaser Poster Perdana

JAKARTA – MNC Pictures kembali dengan film terbarunya. Kali ini, MNC Pictures akan memanjakan pecinta film dengan karya terbarunya berjudul Mars Met Venus.

Sebagai langkah awal memperkenalkan filmnya, MNC Pictures merilis teaser poster pertama Mars Met Venus. Poster didominasi dengan dua warna, yakni biru dan kuning yang masing-masing mewakili Mars atau laki-laki dan Venus untuk perempuan.

Sesuai namanya, Mars Met Venus memang bercerita tentang hubungan pria dan wanita yang saling bertolak belakang. Film yang awalnya berjudul Men Are Mars, Women Are From Where itu akan dibagi menjadi dua part yaitu part pertama tentang cewek yang tayang lebih dulu dan part kedua bagian cowo.

Mars Met Venus bercerita tentang Kelvin dan Mila, sepasang kekasih yang akan menikah. Namun mereka menghadapi masalah dan malah kerap bertengkar menjelang pernikahan mereka.

Film yang disutradarai Hadrah Daeng Ratu ini dibintangi oleh Ge Pamungkas dan Pamela Bowie sebagai tokoh utama. Selain keduanya, film yang akan rilis di 2017 tersebut juga didukung nama-nama senior seperti Ayu Diah Pasha dan Pong Harjatmo.