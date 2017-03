Ersa Mayori Tak Berniat Tambah Anak

JAKARTA - Setelah menikah selama 14 tahun dengan Otto Satria Jauhari, Ersa Mayori tak memiliki niatan untuk menambah anak. Ersa dan Otto puas dengan dua anak perempuan mereka, Aiska Vairana dan Talulla Malaika.

Saat ditanya apakah ada rencana ke depan untuk menambah anggota keluarga, presenter berusia 37 tahun ini dengan santai menjawab tidak.

Dengan mengandalkan slogan dari program Keluarga Berencana (KB), Ersa merasa sudah cukup dan tidak perlu memiliki anak lagi.

"Enggak. Aku dua anak cukup," jawabnya.

Saat ini, Ersa sedang menikmati masa-masa indah dirinya berperan sebagai ibu. Aiska, puteri sulungnya sudah mulai beranjak remaja. Ia pun kadang menjadi tempat untuk Aiska mencurahkan hatinya.

"Justru saya sekarang lagi menikmati banget karena memasuki momen-momen anakku lagi senang-senangnya curhat. Dia gak cuma curhat ke aku, tapi ke ayahnya juga. Jadi, kita tuh sering banget just do nothing cuma ngumpul ngobrol bareng-bareng. Aku lagi menikmati saja sih momen-momen kebersamaan itu," tandasnya.