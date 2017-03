FOTO: Tasya Kamila Curhat Belum Siap Jadi Anak Yatim

Utk saudaraku yg Muslim, mohon kesediaannya utk bacakan Al-Fatihah utk papaku Gatot Permadi Joewono, dan shalat ghaib utk almarhum.. Yaa Allah, lapangkanlah dan terangilah kubur ayahku. Haramkanlah ayahku dari siksa kubur dan siksa neraka. Terimalah amal ibadah dan kebaikannya, masukkanlah ia ke surgaMu. Papa sdh dimakamkan ke tmpt perisirahatannya yg terakhir. Terimakasih utk keluarga, sahabat, dan kerabat yg telah mendoakan, menshalatkan, dan mengantarkan papa ke tmpt peristirahatannya. You have no idea how much I want to be there at his last moments, to pray besides him, to take him to his last home 😒😒😒😒 . Belum kebayang rasanya jd anak yatim, kalau stress kuliah ngga ada yg nenangin dan doain spt papa bisa menenangkan aku, kalau lg ada masalah nggak ada yg bisa kasih advice lebih wise dari papa.. Pa, how I wish you could see and be there during my happy moments in the future: my graduation, my wedding, letting you hold my children, seeing me achieve my dreams.. But I hope I've made you proud, I hope I can be the daughter who brings you to jannah. Aku ikhlas atas kehendak Allah, dan aku akan berusaha utk jadi anak yg sesuai dgn harapan papa. I love you forever pa ❀️🌹

