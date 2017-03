FOTO: Junior Lim Dampingi Putri Titian Jalani Persalinan

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan selebriti Putri Titian dan Junior Liem. Pasangan yang menikah pada 21 Mei 2016 lalu, diketahui telah dikaruniai anak pertama mereka.

Kabar tersebut diketahui lewat unggahan foto seorang fotografer bernama Rio Motret. Dalam akun Instagramnya, Rio nampak membidik suasana ruang persalinan dimana Putri Titian berada diatas kasur dengan sang suami dan dengan sigap menemaninya hingga bisa melalui proses melahirkan sambil mengusap kepala sang istri dengan penuh rasa sayang.

Peran seorang suami Birth photography @putrititian @juniorliem Photo by @mokowong @riomotretofficial #riomotret #riomotretbirthphotography A post shared by Riomotret (@riomotret) on Mar 25, 2017 at 6:11am PDT

"In giving birth to our babies, we may find that we give birth to new possibilities within ourself," tulis Rio pada keterangan foto Putri Titian dan Junior Liem.

Dalam foto kedua yang juga ia unggah di akun Instagramnya, nampak wajah wanita berusia 25 tahun tersebut sedang melakukan dorongan agar sang bayi bisa segera lahir. Tak lupa dengan sosok sang suami yang tetap setia menemaninya di samping pada saat proses tersebut berlangsung.

"Peran seorang suami," tulisnya lagi dalam foto berbeda.

Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai kabar tersebut.