Glenn Nikmati Bernyanyi, Aura Kasih Asyik Berjoged

JAKARTA - Hubungan asmara Aura Kasih dan Glenn Fredly memang tak ada habisnya dibahas. Meski sudah tak lagi bersama, hubungan komunikasi masih terjalin dengan baik oleh mereka.

Ketika tampil di Chloe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Glenn terlihat begitu menikmati penampilannya di atas panggung. Lagu seperti Kala Cinta Menggoda, Good Times, No Women No Cry, Sekali Ini Saja, Stand by Me featuring Edo Kondologit, Sio Nona Kenapa Marah-Marah, Kisah Romantis, dan Kasih Putih, Glenn menyanyikannya dengan merdu dan enjoy. Ia berhasil menghipnotis penonton yang hadir.

Pantauan Okezone, ternyata Aura Kasih hadir dijajaran bangku penonton. Ketika Glenn asyik bernyanyi, Aura Kasih pun tak canggung-canggung untuk berjoged sesuai tempo lagu. Aura terlihat begitu santai dan menikmati suara yang dikeluarkan Glenn.

Dengan tanktop merah dan celana hitam, Aura pun terhipnotis dengan penampilan mantan kekasihnya. Glenn sendiri semangat ketika melihat crowd yang begitu menggelora.

"Udah lama enggak main di area Kemang, mudah-mudah jadi tempat hangout dengan musik yang keren dan seru menyenangkan," ujar Glenn.

Usai tampil di atas panggung, Glenn sendiri langsung memasuki ruang VIP. Entah Glenn dan Aura Kasih bertemu setelah penampilan itu.