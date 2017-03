Kolaborasi Paling Ditunggu, Raisa x Isyana Sarasvati

JAKARTA - Raisa menjadi pujaan pendengar musik Indonesia. Sama halnya dengan Raisa, Isyana yang datang belakangan berhasil mencuri perhatian publik lewat tembang Tetap Dalam Jiwa.

A post shared by @raisa6690 on Mar 25, 2017 at 9:48am PDT



Keduanya mempunyai fans sejati. Bahkan persaingan mereka di industri musik Tanah Air berjalan ketat siapa yang bisa meraih penyanyi solo wanita terbaik saat ini.

Di belakang pangung keduanya adalah sahabat dekat. Bahkan ketika mereka bersama, seolah-olah persaingan sirna seketika.

Belakangan ini, keduanya sering tampil bersama di media sosial. Kehadiran mereka satu frame saja berhasil membuat heboh jagad dunia maya.

Tampilnya mereka berdua bukan tanpa alasan. Ternyata Raisa dan Isyana menyiratkan menghadirkan kolaborasi spesial di akhir Maret 2017.

Belum begitu jelas apa kolaborasi yang akan ditampilkan. Jika memang benar mereka berduet, tentu saja Raisa dan Isyana bakal menancapkan kuku sebagai penyanyi paling populer tahun ini. "Soon ☺️ #RaisaxIsyana," tulis Raisa.