Selamat, Haykal Kamil Resmi Nikahi Namira

Happy wedding Haykal & Namira πŸ’‘ Semoga bahagia dunia akhirat πŸ˜Šβ€’ Btw makasih ya @alfateema buat baju cantik nya. Enak bgt bisa dipake sesuka aku modelnya. Sukak sekali hehe ❣️#kaynay

A post shared by Natasha Rizky Pradita (@natasharizkynew) on Mar 25, 2017 at 7:50am PDT