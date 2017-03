Duh, Ed Sheeran Lupa Lirik Lagu Sendiri

LONDON - Ed Sheeran, si pemilik album Divide lupa lirik saat tampil pada acara Comic Relief. Acara itu diselenggarakan pada, Jumat 24 Maret lalu. Penyanyi 26 tahun itu, lupa akan lirik lagunya sendiri yang berjudul What Do I Know.

Dilansir dalam Aceshowbiz, Ed Sheeran terlihat lupa dalam lagunya yang berada pada album Divide. Ia pun tampak tertawa sedikit, atas kesalahannya tersebut. Kedipan mata yang dibuatnya dalam acara itu, menunjukkan kesalahan si pelantun Shape of You.

Para fans Ed Sheeran memberikan komentar perihal terkait kesalahannya dalam acara Comic Relief. Mereka berkomentar bahwa "Ed Sheeran lupa akan lagu sendiri dan tertawa" tulis seorang pengguna twitter.

Ed Sheeran sendiri, baru-baru memecahkan rekor dan mengalahkan rekor dari pelantun Hello yaitu Adele. Albumnya Divide terjual 432.000 eksemplar dalam tiga hari di daratan Inggris.

Ha itu sungguh membahagiakan dirinya. Kini Ed Sheeran sedang berada dipuncak karirnya setelah sukses dengan lagunya yang terdahulu berjudul thinking out loud.