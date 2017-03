Kabar Duka, Ayahanda Tasya Kamila Tutup Usia

Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke Rahmatullah ayahanda kami tercinta bapak H. Gatot Permadi Joewono (FE UI'76). Mohon turut mendoakan agar almarhum diampuni segala dosanya, diharamkan dari siksa kubur, dan ditempatkan di tmpt terbaik di sisi Allah. Amin ya Rabbal 'alamin..

