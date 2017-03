John Mayer Ternyata Masih Belum Move On dari Katy Perry

LOS ANGELES - Rupanya John Mayer tipe orang yang perasa. Penyanyi idola wanita ini ternyata masih belum bisa move on dari mantan kekasihnya, Katy Perry.

Dilansir Sindonews, penyanyi berusia 39 tahun itu akhirnya mengonfirmasi bahwa single terbarunya, Still Feel Like Your Man, yang dirilis Februari lalu, adalah lagu tentang Katy Perry, wanita yang dia pacari pada 2012—2015.

“Siapa lagi yang saya pikirkan? Dan, ngomong-ngomong, ini adalah fakta perjanjian bahwa saya tidak memacari banyak orang pada lima atau enam tahun terakhir. Itulah satu-satunya pacaran saya. Jadi, ini seperti, beri saya ini, orang-orang,” tutur John, seperti dikutip Aceshowbiz.

Still Like Your Man adalah single dari album terakhir John yang bertajuk "The Search for Everything: Wave Two". Di lagu itu, pelantun Gravity itu menyatakan tidak bisa melupakan mantan pacarnya, sehingga dia merasa masih menjadi pacarnya.

“I still keep your shampoo in my shower/ In case you wanna wash your hair/ And I know that you probably found yourself someone somewhere/ But I do not really care, cause as long as it is there/ I still feel like your man,” begitu bunyi lirik lagu tersebut.

Katy dan John berpacaran putus nyambung selama tiga tahun sebelum mereka secara resmi mengakhiri hubungan mereka pada 2015. Pada 2013, kepada Ellen DeGeneres, John mengatakan, Katy ingin menjaga hubungan mereka jauh dari sorotan.

“Itu adalah hubungan yang sangat privat. Itu privat selama itu dan itu adalah hubungan yang privat. Saya bisa memahami mengapa orang menanyakannya,” kata John kala itu.

Memikirkan bahwa dia akan berusia 40 tahun pada tahun ini, John mengklaim dia sudah siap untuk hidup mapan. “Saya harap ada orang yang menggelar peringatan ulang tahun ke-40 saya. Saya ada di saat yang tepat untuk karier saya dan saya sudah telat untuk hidup saya,” papar dia kepada The New York Times.

John dikenal sebagai salah satu selebritas yang gemar mengencani selebritas cantik di Hollywood. Tercatat, dia pernah memacari Jennifer Anniston, Taylor Swift, Jessica Simpson dan Jennifer Love Hewitt.