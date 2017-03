Disney Bidik Sutradara Me Before You untuk Garap The One and Only Ivan

The One and Only Ivan (Foto: Ist)

LOS ANGELES - Disney kabarnya tengah mengincar sutradara film Me Before You, Thea Sharrock untuk memimpin film adaptasi dari buku anak-anak yang berjudul The One and Only Ivan. Film ini rencananya akan diproduksi oleh Allison Shearmur yang juga telah memproduksi beberapa film Disney seperti Cinderella dan Rogue One: A Star Wars Story.

Dilansir Sindonews, jika kesepakatan benar-benar terjadi, Sharrock akan menjadi sutradara perempuan terbaru yang dipilih oleh Disney untuk mengarahkan proyek film ini. Sebelumnya, Disney memiliki Ava Duvernay untuk mengarahkan film A Wrinkle in Time dan baru-baru ini telah memilih Niki Caro untuk mengarahkan film live-action Mulan.

The One and Only Ivan diadaptasi dari buku anak-anak Katherine Applegate dengan judul yang sama. Ini mengisahkan tentang seekor gorila bernama Ivan yang dikurung di sebuah pusat perbelanjaan dan tidak ingat tentang kehidupan sebelumnya. Ia mendapatkan kembali ingatannya hanya ketika seekor bayi gajah memasuki hidupnya. Ivan kemudian berencana untuk melarikan diri dan melindungi gajah tersebut dari pemilik mereka yang kasar.

Novel ini memenangkan Newberry Medal pada tahun 2013. Dengan ilustrasi yang dilakukan oleh Patricia Castelao dan diterbitkan oleh HarperCollins pada tahun 2011, buku ini didasarkan pada kisah nyata tentang seekor gorila bernama Ivan, yang menghabiskan 27 tahun di sebuah pusat perbelanjaan Washington sebelum dipindahkan ke kebun binatang di Atlanta .

Dilansir Aceshowbiz, Sharrock sendiri merupakan sutradara teater yang membuat film debutnya dengan MGM dan New Line, Me Before You. Film tentang cinta yang dibintangi Emilia Clarke dan Sam Claflin ini didasarkan pada novel Jojo Moyes dengan judul yang sama. Film ini dirilis pada tahun 2016 dan telah meraup pendapatan sebesar USD207 juta di seluruh dunia.