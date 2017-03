Nia Dinata dan Lucky Kuswandi Cari Penulis Naskah Berbakat

JAKARTA - Perfilman Indonesia yang tengah naik daun menjadi peluang besar bagi para talenta muda untuk bisa ikut terjun ke dalamnya, menjadi penulis naskah misalnya.



Dua sutradara kenamaan yaitu Nia Dinata dan Lucky Kuswandi saat ini tengah mencari penulis berbakat berusia 17-34 tahun yang ingin karyanya divisualisasikan nanti lewat sebuah platform digital dalam sebuah kompetisi. Tema perempuan menjadi sorotan dan garis besar untuk bisa meramaikan cerita perempuan Indonesia dari sudut pandang perempuan.



"Ini mengajak perempuanbercerita tentang perempuan. Itu menjadi perhatian saya karena banyak sekali kurangnya cerita perempuan di Indonesia dari perspektif perempuan sebagai jagoannya," ujar Nia di The Hermitage Hotel, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (24/3/2017).



"Kita lebih mencari kolaborator dengan orang-orang yang memiliki ide-ide segar. Berusaha bagaimana ini melibatkan publik untuk berkarya supaya mendapatkan perempuan kuat dengan kisah-kisag yang lebih jujur dan cerdas," tambah Lucky.



Tema besar perempuan menjadi fokus utama mengingat ingin adanya karaker wanita kuat dalam sebuah cerita. Tak melulu kisah yang dilemahkan, tapi yang pemberani dan menyajikan hak berbeda dari televisi.



"Ingin sekali menonjolkan perempuan zaman sekarang yang punya cita-cita dengan karakter pemberani, out of the box dan ingin menyampaikan suatu hal yang tidak bisa dilihat di TV seperti sinetron dan sebagainya," tambah Nia.



Dengan pemanfaatan media digital, mereka ingin ikut mencerdaskan anak bangsa dari tontonan sinetron saat ini. Kompetisi menulis naskah ini akan dilombakan dalam ajang Female Story Festival 2017 yang didukung oleh perusahaan media digital Viu.



"Justru kita butuh platform digital sesuatu yang tidak biasa, terinspirasi, cerdas dan enggak memboodohkan perempuan," lengkap Nia.



"Kita ingin selain bakat-bakat indonesia untuk terjun ke perfilman Indonesia tapi juga sebagai wadah membawa karya anak bangsa untuk membawa ke internasional melalui viu yang sudah ada di Asia, Afrika dan Timur," Myra Suraryo (Head of Marketing Viu Indonesia).