FOTO: Ulang Tahun Krisdayanti Penuh Bunga-Bunga

JAKARTA - Krisdayanti tengah berbahagia menyambut hari ulang tahunnya yang jatuh pada hari ini, Jumat (24/3/2017). Hal itu terungkap lewat unggahan di akun Instagram pribadinya yang menunjukkan suasana pesta di kediamannya pada siang tadi.

"Humble birthday celebration (perayaan ulang tahun sederhana)," tulis wanita yang akrab disapa KD tersebut.

Dalam foto tersebut, istri Raul Lemos ini turut menyertakan ucapan terima kasih kepada pemberi kue ulang tahun dan kembang yang menghiasi hari jadinya.

"Thankyou for the gift yummy n delicious sweet corner@amyandcake by @rozmasuhardi Flower arrangements by @erichdecoration," tambahnya.

Namun, bukan lagi ucapan ulang tahun saja yang dilayangkan oleh para netizen. Beberapa diantaranya fokus pasa kemewahan yang ada di foto mulai dari makanan hingga dekorasi mewahnya.

"Mimi always Elegan mewa stunning..... dekornya juga stunning banget berkelas," tulis @vranscisca_siby.

"Manteeppp tenan mimi ngiler panas2 gini liatnya btw HBD yak mimi sukses bahagia selalu ...," tambah @ florentinairene.

Disamping itu, pada unggahan berikutnya terlihat hadiah kue lebih sederhana yang dikirimkan oleh keluarga Anang Hermansyah mantan suaminya. Tak lupa pujian dan ucapan syukur dituliskan oleh KS untuk Anang, Ashanty, Aurel dan Azriel.

"Thankyou for the delicious birthday cake sayang mimi @aurelie.hermansyah@azriel_hermansyah juga bundanya anak" yg baik hati @ashanty_ash & mas @ananghijau," tulis KD.