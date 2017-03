FOTO: Evelyn Kenang Momen Bahagia saat Hamil

”FOTO LAMA' trimakasih ya allah...sudah menyisakan kebanggaan di dalam hidup ku... dimana aku merasa di butuhkan oleh buah hati ku tercinta.. dmn aku bisa merubah rasa sakit menjadi kebahagian. kamu lah segalanya bagiku. jngn lah menyerah dari suatu keadaan yg membuat kita tersiksa. krna dengan berjuang, saya yg pernah merasakan hasil dan kenyataan. dan kebesaran allah. maaf ini foto dlu...kenangan. #mylove #020816 #bukandongeng #fotodlu #nyata

A post shared by EVELIN NADA ANJANI(DJ'EVE) (@ev0124) on Mar 23, 2017 at 5:34am PDT