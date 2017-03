Bocorkan Penampilan Tiga Superhero, Trailer Pertama Justice League Segera Dirilis

LOS ANGELES - Kru film Justice League memanjakan mata fans dengan foto dan video teaser penampilan tokoh-tokoh utamanya. Berbarengan dengan itu, tanggal perilisan trailer pertama juga telah diumumkan.



Di foto-foto dan video yang diunggah akun Twitter Justice League, Kamis 23 Maret 2017, adegan aksi-aksi tiga tokoh utama diungkap beserta dengan penampilannya masing-masing. Tokoh-tokoh tersebut adalah Ben Affleck sebagai Batman, Ezra Miller sebagai The Flash, dan Jason Momoa sebagai Aquaman.



Video-video tersebut menampilkan aksi super cepat The Flash, Batman dalam Batmobile-nya, dan Aquaman yang mendapatkan trisula khasnya dari Batman serta kemampuannya memecah gelombang laut.



Tiga tokoh lainnya yaitu Wonder Woman (Gal Gadot), Cyborg (Ray Fisher), dan Superman (Henry Cavill) masih disembunyikan. Sementara itu, trailer pertama untuk Justice League akan dibeberkan 25 Maret 2017 waktu setempat.