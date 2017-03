Dara Eks 2NE1 Pastikan Main di Cheese in the Trap Versi Film

SEOUL - Sandara Park semakin memantapkan kariernya di dunia akting. Jumat (27/3/2017), Dara dikonfirmasi akan bermain di Cheese in the Trap versi film.

Kabar keikutsertaan Dara di film Cheese in the Trap dikonfirmasi oleh Mountain Movemenet Story yang menjadi rumah produksi. Bersamaan dengan konfirmasi Dara, mereka juga mengumumkan bergabungnya Kim Hyun Jin ke daftar pemain.

"Dara akan memainkan karakter Jang Bo Ra dan aktor pendatang baru Kim Hyun Jin akan bermain sebagai Kwon Eun Tak. Dara dan Kim Hyun Jin merupakan pemain terakhir yang bergabung," kata Mountain Movemenet Story seperti dikutip dari Allkpop.

Bagi yang belum tahu, Bo Ra dan Eun Tak merupakan sahabat dari karakter utama wanita Cheese in the Trap, Hong Seol. Meski awalnya bersahabat, hubungan Bo Ra dan Eun Tak pada akhirnya berubah seiring berjalannya waktu.

Sementara itu, Cheese in the Trap merupakan film yang diangkat dari cerita webtoon populer berjudul sama. Sebelum diangkat menjadi film, Cheese in the Trap menuai sukses besar saat dibuat versi dramanya 2016 silam. Park Hae Jin yang bermain di versi drama kembali dipercaya menghidupkan karakter Yoo Jung di versi film.