FOTO: Gambar Konsep Brad Pitt sebagai Cable di Deadpool 2 Bikin Heboh

LOS ANGELES - Tidak lama setelah gosipnya beredar, Brad Pitt semakin dicocok-cocokkan dengan tokoh Cable untuk film Deadpool. Bahkan, gambar-gambar konsep dirinya sudah tersebar melalui dunia maya.



Di foto-foto yang tersebar baru-baru ini itu, terlihat Brad bertelanjang dada ketika berperan sebagai musuh Deadpool tersebut. Hampir setengah dari tubuhnya juga tidak lagi manusia, dan terlihat seperti sebuah robot. Banyak juga netizen yang telah memuji penampilan Brad sebagai Cable.

OFFICIAL CONCEPT ART FOR DEADPOOL 2 FEATURING BRAD PITT AS CABLE... pic.twitter.com/7DyM83Q0si