Amy Schumer Batal Perankan Live Action Barbie

LOS ANGELES - Amy Schumer akhirnya membatalkan diri menjadi pemeran Barbie dalam sebuah film live action. Namun, pembatalan itu memang harus dilakukannya karena terbentur kegiatan lain.



“Aku sedih, tidak lagi bisa berkomitmen pada Barbie karena jadwal yang bentrok,” papar Amy kepada Variety, Jumat 24 Maret 2017.



Jadwal produksi film tersebut dikabarkan bentrok dengan promosi-promosi serial komedi Snatched, dan jadwal syuting film She Came to Me yang telah diteken Amy terlebih dahulu. Sementara itu, film Barbie juga masih mencari seorang sutradara.



Amy tidak akan terlihat sama sekali di film tersebut. Pasalnya, film garapan Sony itu baru akan mulai diproduksi tanggal 23 Juni 2017. Tetapi menurut Amy, rekan-rekan film Barbie adalah rekan-rekan yang hebat, meyakinkan tidak ada konflik di antara mereka. Sementara itu, Amy mengungkap tetap antusias ingin menonton film tersebut, yang direncanakan akan tayang 29 Juni 2018.