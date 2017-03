VIDEO: Tom Cruise Mainkan Adegan Zero Gravitasi di Teaser The Mummy

LOS ANGELES - Aksi yang dilakukan pemain-pemain film reboot The Mummy, Tom Cruise dan Annabelle Wallis, semakin seru. Keduanya kini membuat sebuah adegan yang melibatkan keduanya melayang di dalam sebuah pesawat.



Praktik tersebut pun bisa dilihat di video yang diunggah di Youtube tidak lama ini. Di video itu, terlihat Tom dan Wallis yang berutar-putar di dalam sebuah pesawat terbang.



Dilansir Aceshowbiz, Tom dan Wallis melakukan praktik tersebut sendiri dan dalam latar pesawat sungguhan yang diberi perlakuan gravitasi nol (Zero G). Meski Tom yang mengajukan ide ini sendiri, namun dirinya juga tidak tahu harus bersiap-siap seperti apa untuk adegan tersebut.

"Ada tantangan fisik ketika melakukan Zero G. Ini benar-benar dibuat untuk misi Apollo," tutur Tom.



Melalui video itu pun terlihat Tom dan Wallis berhasil melakukan aksinya dengan sempurna. Di akhir video, sutradara Alex Kurtzman terlihat senang dengan hasil syuting adegan itu.



Dibandingkan film-film sebelumnya, film reboot The Mummy ini memang dijanjikan akan lebih berat kepada laga di setiap adegannya dibandingkan cerita misteri di film-film sebelumnya. Sementara itu, film reboot The Mummy ini rencananya akan dirilis 9 Juni mendatang di bioskop-bioskop Amerika Serikat.